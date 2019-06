Morta in casa per overdose, dimezzata la pena per il sospettato di omicidio

Dimezzata in appello la pena per Jbeil Moez, il maghrebino imputato per spaccio e omicidio colposo per la morte per overdose della 19enne di Sara Smahi il cui cadavere fu ritrovato in una villa di Marciano della Chiana nel marzo 2017. La pena è stata ridotta da 8 anni a 4 anni e 4 mesi. Da quanto si apprende i giudici avrebbero mantenuto la condanna a due anni per morte in conseguenza di altro reato, ma avrebbero ridotto la condanna per spaccio da 4 a 2 anni e 4 mesi.

