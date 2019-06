Novantamila euro al San Jacopo per la radiologia interventistica oncologica

Novantamila euro finalizzati all’acquisto di strumentazioni per radiologia interventistica oncologica saranno consegnati domani dal Calcit di Pistoia con una cerimonia di donazione all’ospedale San Jacopo. Alle 17 “gli ambasciatori del Mercatac”, gli studenti delle scuole della provincia che ad ogni edizione dell’evento dedicano all’ospedale cittadino un progetto scientifico specifico nel settore della lotta contro i tumori, parteciperanno alla donazione nel giardino interno dell’ospedale alla presenza del direttore del presidio, Lucilla Di Renzo, del presidente del Calcit, Elio Adriano Pacini e del presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Caript), Luca Iozzelli.

La donazione è frutto per 45mila euro dei fondi raccolti durante il 19° Mercatac, la mostra mercato che è svolta in piazza Duomo a Pistoia nel maggio del 2017 e per altrettanti 45mila euro del crowfounding della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

I 90mila saranno finalizzati a dotare l’ospedale San Jacopo di macchinari che renderanno il reparto di Radiologia e Oncologia Interventistica di Pistoia, già noto anche a livello internazionale per questa attività, ancora più all’avanguardia all’interno del Dipartimento di Diagnostica per immagini diretto da Sandro Santini. La radiologia interventistica del San Jacopo di cui è responsabile Luca Carmignani, opera in un settore specialistico che accomuna per la terapia minivasiva dei tumori, competenze radiologiche, chirurgiche e oncologiche. In questo reparto, attraverso l’utilizzo delle radiofrequenze e delle microonde (termoablazione) e del ghiaccio (crioablazione), vengono infatti curati i tumori inoperabili e trattate le metastasi a livello di vari organi. In un anno al San Jacopo in media vengono eseguite circa 400 procedure globali; tra queste circa 100 rientrano nel settore interventistico oncologico e sono costituite proprio dagli interventi di termoablazione e crioablazione tumorale.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Pistoia