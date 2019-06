Pallacanestro Valdera, entusiasmo e voglia di portare a casa la promozione

Si è conclusa 110-68 la gara 1 della finale tra Pallacanestro Valdera e Bottegone Pistoia. Ancora uno scalino per arrivare alla storica promozione in serie C Silver. La gara 2 si svolgerà a Pistoia giovedi 6 giungno al PalaCarrara ore 21.00. L'ipotetica terza gara si disputerà a Capannoli domenica 9 giugno.

Pallacanestro Valdera ha disputato senza dubbio la migliore partita del campionato dimostrando ancora una volta di avere un roster da categoria superiore. Il divario tecnico tra le due squadre è stato netto nonostante il Bottegone sia una squadra insidiosa e fisicamente di buon livello. Il primo quarto è terminato con il punteggio di 21-11 lasciando presagire una partita equilibrata ma già nel secondo quarto il parziale di 61-27 non ha lasciato dubbi sull'esito della partita. Il terzo quarto è terminato con il punteggio di 90-53 fino ad arrivare ad un netto 110-68. Il pubblico ha sostenuto dall'inizio alla fine una squadra in piena forma fisica, arrivata in questa fase finale con forte entusiamo e voglia di portare a casa questa promozione.

Pallacanestro Valdera: Rubini Cosimo 15, Porcellini Gianluca 6, Mariani Michele 9, Capobianchi Andrea 5, Bargelli Marco 9, Rubini Mattia 13, Francesco Cartacci 31, Matteo Gambini 16, Manuel Vanni 2, Edoardo Ghezzani 4

Bottegone: Mugnai 11, Martini 6, ferretti 2, Cappellini 2, Paci 16, Amerighi 5, Marconato 6, F. Banchelli 5, E. Banchelli 2, Vannacci 5, Meoni 7, Serafino 1

Fonte: Pallacanestro Valdera

Tutte le notizie di Basket