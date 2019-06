Pistoia Festival Blues, aperte richieste per manifestazione commerciale straordinaria

Fino a sabato 8 giugno è possibile presentare domanda per prendere parte alla manifestazione straordinaria a carattere commerciale di articoli di hobbistica, opere d´ingegno e artigianato locale che si svolgerà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio.

Iniziativa collaterale alla 40° edizione del Pistoia Festival Blues, la manifestazione è riservata a 44 operatori che, nei giorni indicati, potranno esporre i propri articoli in via Curtatone e Montanara fino a piazza San Francesco, passando per via Bozzi. L´orario sarà il seguente: dal 5 al 6 luglio, dalle ore 18 alle 1.30 del giorno successivo; il 7 luglio dalle 18 fino alle 1 del giorno seguente.

Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea di vecchi oggetti, usati o da collezione. Glioperatori dell’ingegno possono vendere i prodotti del proprio ingegno e della propria creatività (decorazioni realizzate a mano, accessori, oggettistica, bigiotteria, composizioni floreali, opere letterarie, musicali, pitture, scultura e altro). Gli artigiani locali possono esporre e vendere esclusivamente oggetti provenienti dalla propria lavorazione (come, ceramiche, cotto, pizzi e merletti, lavorazioni a maglia, ricami, impagliati, lavorazioni in legno o metallo).

Il bando e gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio online del Comune di Pistoia e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.pistoia.it.

Le domande devono pervenire entro sabato 8 giugno alle ore 12 in formato digitale, mediante Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it oppure in formato cartaceo con consegna della documentazione all’ufficio protocollo del Comune in via Pacini 24, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sviluppo economico e promozione territoriale in via dei Macelli 11/C, chiamando i numeri 0573 371909 oppure 371910, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure agli indirizzi email a.innocenti.as@comune.pistoia.it; l.baldi@comune.pistoia.it.

