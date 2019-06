Precari centri impiego, Grieco: "Impegno della Regione a valorizzare esperienza"

"La Regione Toscana ribadisce il proprio impegno a supportare le richieste dei lavoratori che da anni prestano la propria opera nei Centri per l'impiego tramite le aziende private. A questo scopo verranno utilizzati tutti gli strumenti e le modalità che consentano, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, di valorizzarne esperienza e professionalità. Questo impegno, espresso in più occasioni e contenuto nell'accordo che sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil, è stato ribadito dal Consiglio regionale con una risoluzione approvata all'unanimità il 29 maggio scorso" Così l'assessora all'istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco sulle proteste di alcuni lavoratori precari riguardo alle modalità di reclutamento previste dalla Regione.

"Il presidente della Regione - prosegue l'assessora - ha richiesto un confronto urgente con i Ministri del lavoro e della funzione pubblica per individuare soluzioni e modalità idonee a garantire la massima valorizzazione delle professionalità qualificate che si sono formate negli anni, anche attraverso un intervento ad hoc da parte del Governo".

Grieco ricorda infine che "la Regione Toscana, prima in Italia, ha già stabilizzato entro il 2018 tutti i 97 precari transitati dalle province all'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)".

Tutte le notizie di Toscana