Ricevuto a Lucca l'ambasciatore armeno Garen Nazarian

Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto di Lucca, Leopoldo Falco, ha ricevuto a Palazzo Ducale unitamente al Presidente della Provincia, Luca Menesini, l’Ambasciatore di Armenia presso la Santa Sede, S.E. il Sig. Garen Nazarian, accompagnato dal legato apostolico della Chiesa Armena, sig. Kajan Barsamian.

Il motivo della visita è da ricondursi al legame con la città di Lucca, determinato dalla figura di San Davino, pellegrino armeno, la cui salma è conservata sotto l’altare maggiore della Chiesa di S. Michele, presso la quale, ieri, è stata celebrata da Monsignor Paolo Giulietti una messa di commemorazione.

All’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, era presente il Prof.Giovanni Macchia che ha curato una pubblicazione dedicata a San Davino.

È stata l’occasione per una presa di contatto sui principali temi di interesse comune e per fornire al diplomatico in visita un primo quadro delle peculiarità storiche, culturali e produttive del territorio.

Al termine dell’incontro il Prefetto e il Presidente della Provincia hanno fatto dono all’Ambasciatore di due pubblicazioni sulla città di Lucca e sulle sue ville.

Fonte: Ufficio stampa

