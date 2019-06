Rom sgomberati dal campo di Navacchio, Nardini (PD): "La Sindaca Brogi ha agito nell'interesse di Ponsacco. La Lega chieda scusa"

"È paradossale che la Sindaca Brogi sia accusata di alcunché sulla vicenda dell'arrivo a Ponsacco dei rom sgomberati dal campo di Navacchio. Lei, semmai, è da sempre nell'amara posizione di poter affermare 'Vi avevo avvisato', perché ha subito denunciato come la mossa cinica, improvvisata e non concordata della Ceccardi avrebbe creato criticità a Ponsacco, tanto da chiedere al Prefetto un incontro, a cui anche io ho partecipato, e la costituzione di una regia comune per evitare situazioni del genere. - Così dichiara la Consigliera Regionale del PD Alessandra Nardini, che continua - "Tale regia comune l'abbiamo chiesta anche in Consiglio Regionale e la Lega non l'ha votata. Perché non hanno appoggiato la richiesta di condivisione, tra comuni ed enti coinvolti, dei percorsi di accoglienza, integrazione e ricollocazione?

Forse perché generare caos su rom e migranti e strumentalizzare queste vicende si crede paghi di più in termini elettorali.

Noi invece vogliamo prevenire queste situazioni di tensione, gestire in maniera condivisa le criticità, evitare i ghetti e favorire la programmazione e l'inclusione.

Questo è ciò che Brogi ha detto a gran voce lo scorso dicembre, quando la propaganda ceccardiana ha portato a inserire numerosi rom, tra i quali anche dei minori eradicati dai percorsi di inclusione, in una palazzina dove già insistevano importanti criticità relative alla proprietà.

La Sindaca ha operato nell'interesse delle cittadine e dei cittadini di Ponsacco, come ogni primo cittadino dovrebbe fare. Tutela della dignità e dei diritti delle persone, legalità, coesione sociale, questi sono i nostri valori. Non accettiamo che si faccia campagna elettorale sulla pelle delle persone. Si parli delle proposte per lo sviluppo di Ponsacco, se si hanno argomenti validi.

E anzi, la Lega Provinciale e quella locale chiedano scusa alle posacchine e ai ponsacchini per essere stati complici silenti di un colpo che la Ceccardi ha voluto sferrare alla stabilità del territorio e ai percorsi di inclusione per potersi fare due foto su una ruspa".

Tutte le notizie di Ponsacco