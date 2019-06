Ruba alcolici e ferisce titolare con bottiglia rotta: arrestato a Pisa

Tentata rapina in un negozio di piazza Garibaldi a Pisa. Al Bazeel l'uomo aveva forzato la saracinesca dell'ingresso per portare via la cassa, tre bottiglie di whisky, tre scatole di vodka, due confezioni di una bibita energetica e una bottiglia di rhum.

Sorpreso dal proprietario dell’esercizio commerciale, ha spaccato una bottiglia in vetro e lo ha minacciato ferendolo alle dita. I carabinieri lo hanno bloccato subito dopo mentre tentava la fuga. Il commerciante, che non è dovuto andare al pronto soccorso, ha denunciato l'uomo. Il 30enne romeno è stato in seguito arrestato e trasferito nel carcere di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

