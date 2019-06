San Michele 2019, serata con i 4 rioni in vista dell'evento

La magia del San Michele si prepara a tornare. I quattro rioni di Carmignano – Bianco, Celeste, Giallo e Verde – sono al lavoro già da mesi per dar vita alle sfilate del Teatro in strada e prepararsi al Palio dei ciuchi, che si terranno il 27, 28 e 29 settembre prossimi, quando il paese si animerà di colori, suoni e storie per l’edizione 2019 della festa in onore del santo patrono. E finalmente un po’ del mistero dietro al San Michele 2019 sta per essere svelato: venerdì 7 giugno l’appuntamento è alla Misericordia di Carmignano (largo della Misericordia 1) con la serata di presentazione dei temi delle sfilate.

La serata di festeggiamenti comincerà già alle 19.30, con l'aperitivo con buffet e musica sulla terrazza della Misericordia. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza.

Alle 21 i quattro rioni renderanno poi noto in “forma criptica”, cioè attraverso un testo che rivela alcuni indizi (tra cui il titolo), i temi delle sfilate che porteranno in piazza Vittorio Emanuele II in occasione della festa del prossimo settembre. Secondo il regolamento, l’argomento della rappresentazione deve essere necessariamente legato a Carmignano e alla sua storia (pena l’esclusione dalla competizione, che vede affrontarsi i quattro rioni sotto il giudizio di una giuria di esperti) e rimarrà segreto fino al momento in cui i rioni scenderanno in piazza per la prima serata del San Michele. Saranno inoltre sorteggiati l’ordine di sfilata e l’ordine di allineamento dei ciuchi per il Palio per i tre appuntamenti del San Michele.

All’evento saranno presenti i rappresentanti dei rioni, i membri del Comitato organizzatore e il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti insieme al vicesindaco Federico Migaldi.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook “Festa San Michele Carmignano”.

Fonte: Ufficio stampa

