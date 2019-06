Savino Del Bene Scandicci, arriva la centrale Beatrice Molinaro

La Savino Del Bene Scandicci comunica di aver tesserato la centrale Beatrice Molinaro, centrale classe 1995. La giovane, nativa di Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia arriva dopo una splendida annata alla Itas Città Fiera Martignacco dove ha siglato ben 316 punti diventando proprio la top scorer della squadra friulana.

Martignacco è stata la squadra che, proprio insieme a Beatrice, è approdata in A2 dalla B1 due stagioni fa. Una carriera molto rapida pensando al fatto che, fino a due anni fa, Molinaro giocava in B2 a Villa Vicentina.

La bella stagione di quest’anno è culminata con la convocazione per i collegiali della Nazionale Seniores di Davide Mazzanti.

Le parole di Beatrice Molinaro: “Quando ho saputo della proposta della Savino Del Bene Scandicci non potevo crederci. Per me è un sogno vivere il mio primo anno di Serie A1 con una delle squadre più forti d’Italia e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con Coach Marco Mencarelli e con delle campionesse di livello mondiale. È emozionante”.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci