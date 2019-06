Getta scooter a terra e si avventa sui poliziotti, denunciata

Una 31enne è stata denunciata a Firenze dopo aver dato in escandescenze nella zona di via Trieste. La giovane italiana nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, ha iniziato a gettare a terra alcuni scooter senza motivo. Sono intervenuti gli agenti di polizia e la donna si è avventata anche su di loro. A notarla e a chiamare il 113 è stato un residente, allarmato dai rumori provenienti dalla strada. Cinque gli scooter che hanno riportato danni. Per la 31enne è scattata la denuncia per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

