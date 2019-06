Spiagge, Mazzeo (PD): "Nerini disattento: Comune di Pisa unico a non intercettare i fondi"

"Accusare gli altri per manifestare le proprie incapacità amministrative è un film che abbiamo già visto diverse volte. Peccato che stavolta le bugie del consigliere Nerini siano così palesi da rasentare il ridicolo: non solo infatti la Regione ha fatto quello che doveva nei tempi richiesti stanziando le risorse necessarie sia per la questione delle mareggiate sia per la manutenzione della ghiaia a Marina, ma l’unico destinatario di somme che non si è attivato a cercare la ditta per procedere con l’intervento è stato proprio il Comune di Pisa. Forse al disattentissimo consigliere Nerini è sfuggito il fatto che a Pisa oggi governano loro e che governare non significa lamentarsi delle proprie incapacità. La prossima volta, quindi, studi bene prima di parlare e, magari, chieda al suo sindaco. Se non altro eviterà di fare una brutta figura lui e di farne fare una ancora peggiore al Comune di Pisa”. Così il consigliere regionale Antonio Mazzeo, replica al consigliere comunale di Pisa Maurizio Nerini che ha parlato di dimenticanze della Regione.

