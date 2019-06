Il Tiro a segno Pistoia conquista 17 medaglie nel campionato regionale

Il Tiro a segno Pistoia si è decisamente ben comportato al poligono di Firenze alla quarta tappa del campionato regionale. La squadra del presidente Livio Di Stefano ha vinto 17 medaglie.

Salgono per due volte sul gradino più alto del podio Chiara Gianni e la juniores Susi Folchinni, entrambe nella specialità della pistola sportiva e nella pistola 10 metri. Ciro Folchinni conquista la bellezza di 4 medaglie di cui 2 d'oro (pistola libera e pistola standard), una d'argento nella pistola sportiva ed una di bronzo nella pistola grosso calibro. Alessandro Romiti centra il primo posto nella carabina libera a terra, la seconda posizione nella carabina 10 metri ed il terzo piazzamento nella carabina libera 3 posizioni. Due medaglie anche per Alessandro Michelini nella carabina 10 metri (2°) e nella carabina libera a terra (3°). Altri due argenti arrivano da Walter La Rosa nella carabina libera 3 posizioni e da Vittorio Santoru nella pistola 10 metri con appoggio nella categoria Giovanissimi. Concludono in terza posizione sia Luigi Folchinni che Alessandro Tognarini, entrambi nella pistola libera. Non distanti dal podio Jessica Orassi, quinta nella P10 (allievi), Paolo Mancini (5° nella CLT), lo juniores Matteo Bertini e Camilla Di Rubbo, entrambi sesti nella P10. Buone prove anche degli altri atleti pistoiesi presenti al poligono fiorentino: i master Carlo Rotella, Savino Gianni ed Alessio Querci, Alessandro Occhipinti e Samantha Rossolini. Prossimi appuntamenti per il Tsn Pistoia a Pietrasanta (quinta gara regionale) ed ai poligoni di Treviso, Bari e Novi Ligure (3° trofeo Ranking Nazionale)

Fonte: Tiro a segno Pistoia

