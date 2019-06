Toscana e India, incontro per le imprese sulle opportunità di business nel mercato

Business Conference: “India: creation and development of business opportunities” Giovedì 6 giugno 2019, ore 10 sede Confindustria Firenze via Valfonda 9 – Firenze

L’incontro di lavoro, aperto alle imprese toscane, si propone di analizzare le opportunità di business del mercato indiano.

Promosso dall’Associazione Toscana-India, dall’Ambasciata indiana a Roma e da Confindustria Firenze, la conferenza vedrà la partecipazione dell’ambasciatore indiano e di esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale toscano. Nel corso dell’evento, sarà inoltre presentata l’Associazione Toscana-India e il suo programma di attività.

Programma dei lavori

10.00 – 10.30 Registration

10.30 – 11.30 Welcome address

– Luigi Salvadori – President of Confindustria Firenze

– Reenat Sandhu – Ambassador of India to Italy and Republic of San Marino – (tbc)

– Lorenzo Angeloni – Ambassador of Italy in India (in conference call) – tbc

– Francesco Pensabene – Trade Commissioner – Embassy of Italy in New Delhi / Coordinator for Italian Trade Commission Offices in India (in conference call)

– Giovanni Bettarini – Councilor, Urban planning, territorial policies, smart city, international relations, cooperation for local development, Municipality of Florence – tbc

– Eugenio Giani – President of Tuscany Region Council – tbc

– Mario Curia – Councilor of the Chamber of Commerce of Florence

11.30 – 11.50 India as a future leading market– Trade and Investment opportunities in India: Mechanical, Life Science, Food & FoodProcessing, Fashion, Life Style, Smart Cities in India and Tuscany – Shyam Chand, Director, Commercial Section, Embassy of India, Rome

11.50 – 12.10 The Model of Tuscany economy

– Filippo Giabbani, Executive Director, Invest in Tuscany

12.10 – 12.20 Facilities for internationalization and support for SMEs

– Massimiliano Marzapeni, Responsible Toscana, Sace

12.20 – 12.30 A success story in India

– Enrico Del Fiero, Mondialsea Srl

12.30 – 13.00 Presentation of Toscana – India Association and activities planned for 2019

– Viktoria Lopatina, President of Toscana – India Association

Fonte: Confindustria Firenze

