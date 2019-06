Treni veloci fermano a Empoli, Sostegni (Pd): "Lavoriamo per fine anticipata lavori Fi-Pi-Li"

«L’aggiunta delle fermate a Empoli di 9 treni veloci è un risultato concreto ottenuto dalla Regione Toscana, che contribuirà certamente ad attutire le difficoltà causate dai lavori di messa in sicurezza sulla Fi-Pi-Li. Adesso occorre proseguire in questa direzione, studiando ulteriori misure che potenzino le alternative all’auto e consentano alle centinaia di cittadini che si muovono ogni giorno tra l’Empolese Valdelsa e l’area fiorentina di incontrare i minori disagi possibili». Così il consigliere regionale Enrico Sostegni commenta la notizia dell’introduzione della fermata straordinaria ad Empoli di 9 treni veloci sulla tratta Firenze-Pisa e dell’istituzione di una cabina di coordinamento operativo tra Regione, Città metropolitana, comuni e gestore dell’infrastruttura. «L’obiettivo principale – conclude Sostegni – resta quello di una fine anticipata dei lavori e su questo continueremo a monitorare in stretto contatto con la Giunta regionale».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino