Tutorial per il trucco all’Università del Tempo Libero

Anche un tutorial per trucco e make-up fra le molteplici attività dell’Università del Tempo Libero, promossa dall’Associazione “Eumazio” in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Una serata completamente dedicata al mondo femminile, che avrà la possibilità di scoprire in pochi passaggi come sia semplice migliorare la propria immagine.

Venerdì 7 Giugno alle ore 19.30, la docente Lorello Pina mostrerà ai presenti sia come realizzare un trucco veloce per il mattino, quando si ha poco tempo ma

si vuole essere curate, sia cosa fare per un trucco più sofisticato, per le occasioni speciali.

La serata si svolgerà presso il locale La Grotta dei Ghiotti, in via dell’Orologio, 2 nel centro storico di Santa Maria a Monte; al termine dell’incontro è prevista una apericena accompagnata da un calice di vino o spritz.

Per info e richieste specifiche sul corso, iscrizioni e costi, 3471091316 oppure 3357721134.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

