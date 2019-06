Alle 1.30 circa della notte appena trascorsa un vagone in sosta nel deposito ferroviario di Campaldo a Pisa è andato distrutto in seguito a un incendio. Ad operare sul posto i vigili del fuoco di Pisa, che hanno dovuto attendere che venisse staccata la corrente elettrica lungo la linea. Presenti carabinieri e polfer. I rilievi e le indagini non escludono l'origine dolosa del gesto. Dopo 3 ore l'intervento è stato concluso.

