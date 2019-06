L'artista sanminiatese Vittoria Lapolla selezionata da Vittorio Sgarbi

In attesa della sua presenza nell'Empolese Valdelsa, Vittorio Sgarbi fa parlare di sé nel Comprensorio del Cuoio. A dire il vero a salire alla ribalta è un'artista 33enne di Ponte a Egola, vale a dire Vittoria Lapolla.

Pittrice, scultrice e decoratrice, Vittoria Lapolla è stata selezionata personalmente dal famoso critico per 'I Mille di Sgarbi', una mostra che si sta tenendo a Cervia (Emilia Romagna) ai Magazzini del Sale da venerdì 31 maggio fino a domenica 9 giugno.

Come afferma lo stesso Sgarbi, la mostra "vuole essere una fotografia sullo stato dell’arte contemporanea in Italia, con la finalità di far conoscere il lavoro degli artisti che vivono e creano sul territorio italiano". Una gran bella soddisfazione, dunque, per la giovane nata a San Miniato: è stata tra i poco più di cento artisti scelti da Sgarbi tra le oltre mille (da qui il titolo) opere presentate.

Cosa ha portato Lapolla fino allo zenith dell'arte contemporanea italiana? Le opere con cui è stata selezionata per la mostra invece sono fatte con fili elettrici e tasti delle tastiere. L'informatica quindi viene riutilizzata per comporre delle figure quasi a grandezza naturale, con un effetto davvero sorprendente.

Ma non è affatto finita qui, perché Vittoria Lapolla ha deciso di sorprendere Sgarbi: "Ho voluto fargli un regalo creato da me, si chiama Eden. Si tratta di una lampada fatta con una gamba di tavolino in ottone a forma di serpente, la lingue è fatta da una cerniera mentre occhi e denti con fibbie gioiello. Alla base c'è un fiore composto con coppe di reggiseno. Si è pure punto, l'ha chiamata 'opera pericolosa' ma poi ha detto di esserne colpito molto".

Lo stesso Sgarbi, coronando un momento d'oro per Vittoria Lapolla, ha ripreso il tutto mostrandolo sul suo profilo Facebook, quindi a migliaia di persone.

