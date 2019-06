Welfare alla Var Service, Brunetti (Fiom-Cgil): "Arriviamo a un'intesa per tutte le nostre richieste"

Alla Var Service , Gruppo Sesa, oltre 2.000 dipendenti in Italia, 100 dei quali in società che operano all’estero, più 1.000 ad Empoli, è in corso la trattativa per l’integrativo su una piattaforma presentata da Rsu e sindacato. Di queste ore la notizia che alcune delle richieste contenute nella piattaforma sono già nella disponibilità dei dipendenti, come scelta unilaterale dell’azienda stante che ancora non si è arrivati ad una intesa.

Sulla vicenda interviene Marco Brunetti della Fiom Cgil Firenze: "Apprendiamo dalla stampa della possibilità per i lavoratori del gruppo Sesa di usufruire di diverse prestazioni di welfare. Tra queste vi sono i permessi solidali, uno strumento che permette la cessione volontaria di ferie e permessi da parte dei lavoratori a colleghi che per gravi motivi personali o familiari esauriscono la possibilità individuale di usufruirne con una compartecipazione dell'azienda che mette a sua volta a disposizione un quota di permessi aggiuntivi.

La Fiom Cgil ritiene importante che l'azienda abbia recepito questa nostra richiesta, presente nella piattaforma presentata congiuntamente alla Rsu, per la definizione di un accordo integrativo aziendale in Var Service, azienda del gruppo Sesa. Visto il presupposto, auspichiamo un'accelerazione del percorso avviato che possa portarci alla firma di un'intesa che valorizzi tutte le nostre richieste, compresa la regolamentazione delle trasferte, il rafforzamento della formazione, la revisione dei livelli di inquadramento, la reintroduzione dell'articolo 18 per tutti i dipendenti e la definizione di un premio di produzione che, visti i risultati economici del gruppo, possa riconoscere a pieno il ruolo dei lavoratori".

Fonte: Cgil Firenze

Tutte le notizie di Empoli