A Lastra a Signa la terza edizione del Caruso Wine & Food Summer Festival

Torna la manifestazione enogastronomica più amata dei Colli fiorentini. Due giorni di buon cibo e buon vino, arte, musica e natura nella villa più bella del territorio lastrigiano. Un weekend da trascorrere all’aria aperta a pochi chilometri da Firenze, con amici e famiglia, tra degustazioni di vini, show cooking, dj set e la possibilità di visitare il meraviglioso parco della Villa, un giardino tardo rinascimentale, e il Museo Caruso che raccoglie cimeli e oggetti quotidiani del tenore napoletano.

Sarà tutto questo molto di più la terza edizione del Caruso Wine & Food Summer Festival” che si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno nei saloni e nel parco di Villa Caruso di Bellosguardo a Lastra a Signa. Dalle 18, sia sabato che domenica, ci sarà anche un D.J. set con Leo Daddi: una bellissima selezione musicale per rilassarsi nel bel giardino della villa.

Un evento ideato e prodotto dall’Associazione Culturale Promowine e da Firenze Spettacolo, co-organizzato dal Museo Caruso con il Patrocinio del Comune di Lastra a Signa e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, che in questi anni è cresciuto molto e si è arricchito di importanti protagonisti.

All’evento parteciperanno, infatti, aziende vinicole di eccellenza da tutta Italia con una nutrita schiera di toscane come apripista. Saranno gli stessi produttori a far assaggiare e vendere i propri vini e prodotti alimentari negli stand allestiti nelle sale della villa affacciate sul grande e spettacolare giardino.

Le aziende protagoniste del Caruso Wine & Food e Summer Festival

Dal Comune di Lastra a Signa, particolarmente ricco di ottimi produttori: Fattoria La Luna, Piandaccoli, Quei 2, I colli di Marliano, La collina di Arturo, Vigliano Paolo e Lorenzo Marchionni, Sparla&Gerardi, Madonnina Del Chiaro, San Romolo.

Dalle Toscana: Cantina Ricci, Tenuta Il Verone, Fattoria di Piazzano, San Benedetto, Ornina, Fattoria di Piccaratico, Fattoria Poggio Capponi, Carmia Arvalia, Azienda agricola Balbi "Il Capitano”, Le Fonti a San Giorgio, Il Consorzio Chianti Colli Fiorentini.

Dal Friuli:Salis Terrae e Kurtin dal Veneto, la distilleria Rossi D’Asiago, dal Piemonte Criolin e dalla Lombardia Faverzani.

E poi ancora le birre del Birrificio La Foresta, l'Olio Pratesi dal 1926, le prelibatezze di Villamagna Tartufi, i formaggi dell’affinatore Nonno Lancia Specialità Alimentari, i dolci di Toschi pasticceria e Le creazioni dolciarie e le novità salate dell’Azienda Sima, i formaggi di Le Direzioni del Gusto Formaggi Creativi e le trote prelibate di Garfagnana trote.

Non solo vino e golosità ma anche cose belle da comprare di Ratafià Firenze, gli oggetti realizzati dai ragazzi di Made in Sipario e i cosmetici naturali di Helice.

Street food e golosità tutte da assaggiare

Le specialità enogastronomiche e di street food saranno protagoniste nel giardino della villa. Nei due giorni di manifestazione si potranno assaggiare all’area ristoro:

• Il mitico fritto di Lastra a Signa “Pe’i’ Canto”: il pollo, il coniglio, le verdure, i coccoli con il prosciutto.

• Tuscany Brothers “Street Farm Lab: le specialità preparate dai famosi fratelli Luca e Andrea Cai come il lampredotto, la trippa, la porchetta, la pappa al pomodoro e tanto altro ancora.

• la cucina toscana dell’Osteria Armanda 1926 di Firenze: tortelli, i pici, la pasta con i grandi sughi della tradizione, e il loro tipico peposo e i dolci fatti in casa;

• i gelati di Stickhouse “Il gelato artigianale su stecco”.

Show cooking e degustazioni

Il Caruso Wine & Food Summer Festival sarà anche un’ottima occasione per partecipare a show cooking e degustazioni gratuite. Da non perdere l’incontro con Paolo Bini, Sommelier AIS, che proporrà gli abbinamenti vino e piatti preparati dagli chef, le degustazioni guidate di grappa a cura di ANAG, Assaggiatori di grappa Delegazione di Firenze.

Sabato 8 alle 21 ci sarà una degustazione di sigaro toscano XXL bland3 con abbinamento di grappe, guidata da Mario Fama di “Le Cigaro Gentlemen’s Club Firenze” mentre Paolo Bini, socio ANAG Toscana, guiderà la degustazione della grappa.

Domenica 9 giugno, dalle 17, la chef Anna Maria Visconti del ristorante Vivo Firenze preparerà il piatto “Gattuccio in Agliata” mentre la cuoca dell’Osteria Armanda 1926 si cimenterà nei “Pici alla buttera”. E poi ancora spazio al mixology con la presentazione del libro “Toscana da bere” di Federico S. Bellanca e Marco Gemelli: sarà presente anche il barman Massimo Maietto che preparerà dei cocktail a base di vino aromatico Ronchi Pichi prodotto dalla Sparla & Gerardi e Paolo Bini Sommelier.

Info utili

Sabato 8 e domenica 9 giugno – Villa Caruso, Via di Bellosguardo 54, Lastra a Signa (tutte le info su www.promowine.it e www.firenzespettacolo.it ).

Orari: sabato ore 15-23, domenica ore 12-22. La cassa chiude un’ora prima del termine della manifestazione.

Ingresso: 10 euro a persona (degustazioni, brochure, calice con tracollina).

Parcheggio disponibile. La manifestazione, in caso di maltempo, si terrà all’interno.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

