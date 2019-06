Leonardo e i suoi libri: in mostra la biblioteca del Genio Universale

Come lavorava Leonardo?

La risposta migliore ce la danno i suoi manoscritti. Leonardo non era un “omo sanza lettere”. Non gli bastava l’insegnamento diretto della maestra Natura: aveva anche bisogno del dialogo con gli autori, antichi e moderni. Nel tempo, era diventato un appassionato lettore, cacciatore e collezionista di libri. E i libri, per lui, non erano solo oggetti: erano affascinanti ‘macchine’ mentali, da costruire e smontare, con i loro ingranaggi (parole, pensieri, immagini). Alla fine della sua vita, arriverà a possedere quasi duecento volumi: un numero straordinario per un ingegnere-artista del ‘400.

La biblioteca di Leonardo è uno degli aspetti meno conosciuti del suo laboratorio, perché si tratta di una biblioteca ‘perduta’: un solo libro è stato finora identificato, il trattato di architettura e ingegneria di Francesco di Giorgio Martini conservato nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, con postille autografe di Leonardo.

Per la prima volta, la mostra presso il Museo Galileo di Firenze tenterà la ricostruzione di questa biblioteca, in un percorso cronologico che racconta l’incontro di Leonardo con il mondo dei libri e della parola scritta: i documenti della famiglia Da Vinci, i primi grandi libri del giovane Leonardo (Dante, Ovidio), i grandi maestri (Alberti, Toscanelli, Pacioli). Saranno esposti manoscritti e incunaboli identificati con i testi utilizzati da Leonardo, affiancati da applicazioni multimediali che consentiranno di sfogliarli e confrontarli con i codici autografi. Verrà inoltre ricostruito lo studio di Leonardo con gli strumenti di scrittura e da disegno da lui utilizzati. L’intera biblioteca di Leonardo, grazie al lavoro di un’équipe internazionale di specialisti, sarà pubblicata online nella biblioteca digitale del Museo Galileo e costituirà una risorsa inestimabile per lo sviluppo degli studi vinciani.

La mostra, a cura di Carlo Vecce, è realizzata dal Museo Galileo in collaborazione con Commissione per l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci, Accademia Nazionale dei Lincei e Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nel quadro del progetto di ricerca FISR “Scienza, storia, società in Italia. Da Leonardo a Galileo alle ‘case’ dell’innovazione”, promosso e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

FIRENZE, BIBLIOTECA DEL MUSEO GALILEO

● Luca Pacioli, Divina proportione, Venezia 1509, MED 1935

FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA

● Leon Battista Alberti, Ludi matematici, Ms. Ashb. 356

● Leon Battista Alberti, De pictura, Ms. Ashb. 1155

● Benedetto da Firenze, Libro d’abaco, Ms. Acq. e Doni 154

● Luigi Pulci, Vocabulista, Plut. 42.27

● Vitellio, Prospectiva, Plut. 30.14

FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

● Bibbia, Venezia 1490, Pal. D.7.2.7

● Boccaccio, Decameron, Venezia 1492, Banco Rari 365

● Poggio Bracciolini, Facetiae, Milano 1483, Inc. P.7.22

● Paolo dal Pozzo Toscanelli, Carte e disegni autografi, Banco Rari 30, cc. 250-251

● Dante, Commedia, commento di C. Landino, Firenze 1481, Banco Rari 12

● Dante, Commedia, commento di C. Landino, Firenze 1481, Banco Rari 341

● Aesopus moralisatus, ed. di Francesco Del Tuppo, Napoli 1485, Inc. Magl. A.4.34

● Euclide, Elementa geometriae, Venezia 1482, Pal. 25.2.5.7

● Euclide, Elementa, ed. di Luca Pacioli, Venezia 1509, 22.B.3.48./a

● Giacomo Filippo Foresti, Cronicha de tuto el monde vulgare, Venezia 1491, Inc. Magl. E.3.5

● Livio, Deche istoriate, Venezia 1493, Palat. D.7.3.13

● Ovidio, Metamorfosi, trad. di Arrigo Simintendi, Panciatichiano 63

● Luca Pacioli, Summa de arithmetica, Venezia 1494, Inc. Magl. B.2.32

● John Peckham, Perspectiva, Milano 1482, Inc. Magl. B.3.30

● Niccolò Perotti, Rudimenta Grammatices, Roma 1475, Inc. Magl. B.7.25

● Plinio, Storia naturale, trad. di C. Landino, Venezia 1476, Inc. Magl. A._.21

● Giovanni Sacrobosco, Sphaera, Venezia 1490, Inc. Magl. A.5.47

● Tolomeo, Cosmographia, Ulm 1486, Banco Rari 14

● Giorgio Valla, De expetendis et fugiendis rebus, Venezia 1501, vol. 1, 22.A._.18.1

● Roberto Valturio, De re militari, Verona 1483, Inc. Magl. C.1.8

FIRENZE, BIBLIOTECA RICCARDIANA

● Archimede, Trattati, copia di mano di Piero della Francesca, Ricc. 106

● Lorenzo da Vinci, Confessionale, Ricc. 1420

NAPOLI, BIBLIOTECA NAZIONALE

● Lorenzo da Vinci, Libro di pazienza, Ms. XIII.F.47

PADOVA, CENTRO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

● Johannes de Ketham, Fasiculo de medicina in volgare, Venezia 1494, CSU.S.A.146

