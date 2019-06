Massimo Cacciari a Carmignano per 'Autori di oggi. Capolavori di ieri'

La quinta edizione di “Autori di oggi. Capolavori di ieri” si chiude con un ospite di eccezione, il filosofo Massimo Cacciari. L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle 21 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano. Per l’occasione Cacciari presenterà il suo ultimo libro, “Generare Dio” (edizioni Il Mulino), nel quale l’intellettuale veneziano ha citato la Visitazione, e offrirà un’intensa e profonda illustrazione dell’opera del Pontormo ospitata nella Chiesa di Carmignano.

In festival letterario, promosso dai Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano e curato da Carla Lomi, da febbraio ad ora ha visto lo sviluppo di sei appuntamenti con sei autori di fama che hanno riletto i classici della letteratura italiana. Il tutto in location d’eccezione: le Ville Medicee di Artimino e Poggio a Caiano, le Scuderie Medicee di Poggio e la chiesa di San Michele a Carmignano. L’edizione di quest’anno di “Autori di oggi. Capolavori di ieri” si è arricchita di un inedito sviluppo ossia “Ospitare opere geniali. Capolavori artistici nel territorio mediceo”, che prende avvio dal capolavoro della “Visitazione” del Pontormo, tornata a casa poco meno di un mese fa dopo un’assenza di oltre un anno dovuta alla lunga tournée che l’ha portata a Firenze e poi a New York e Los Angeles.

Sabato il filosofo veneziano Massimo Cacciari offrirà dunque una sua illustrazione della Visitazione, alla luce di una tradizione e di un sapere alimentato da feconde fonti poetiche che si condensa nelle diverse immagini di Maria. Un’occasione importante per poter contemplare con più consapevolezza un capolavoro artistico profondamente radicato nel nostro territorio, patrimonio dell’intera umanità.

Nella stessa serata, alle 20.45, per allietare l’attesa della presentazione è in programma un “Concerto per due sassofoni”, con musica classica con contaminazioni attuali. Un viaggio nel tempo da Bach a oggi, con il maestro Valerio Barbieri (sax baritono, tenore, contralto e soprano) e Filippo Grassi (sax tenore, contralto e soprano).

L’iniziativa è gratuita, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La rassegna “Autori di oggi. Capolavori di ieri” è organizzata dai Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, in collaborazione con Polo Museale della Toscana, Tenuta di Artimino e le Pro Loco di Carmignano e Poggio a Caiano; con il patrocinio della Regione Toscana, della International Association For Art and Phycology, del FIDAPA-BPW ITALY della sezione di Pistoia, Touring Club Italiano, I Parchi Letterari.

