A Campi Bisenzio scuola di scrittura e progetti di crowdfunding per ragazzi: "Pensati con il cuore"

Più che una scuola, un laboratorio. O piuttosto un luogo dove i giovani si incontrano, imparano e crescono dando ai propri pensieri la forma delle parole, arrivando talvolta scrivere libri “veri” e facendo sempre esperienze nuove, “al sicuro”. È il Porto delle Storie, una delle realtà più importanti per Campi Bisenzio, una scuola di scrittura per adolescenti (dagli 11 ai 16 anni) nata in un circolo, che potrà crescere e rafforzarsi grazie al progetto di crowdfunding promosso dalla Cooperativa Macramè con il sostegno della sezione soci Coop di Campi Bisenzio e della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Da metà maggio, infatti, il Porto delle Storie è uno dei progetti sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie nell’ambito della campagna di crowdfunding Pensati con il cuore, che in due anni di attività ha mobilitato, fra donazioni e contributo della Fondazione, oltre 750mila euro, realizzando la totalità dei 51 progetti proposti.

Obiettivo della raccolta fondi è aprire un servizio mensa gratuito per i ragazzi del Porto delle Storie, in particolare per chi frequenta il doposcuola e proviene da contesti difficili, in cui spesso mancano momenti base dell'accudimento. In questa ottica, mangiare insieme rappresenta un momento fondamentale nella crescita, in cui trovare un pasto equilibrato e sano con qualcuno che ti chiede come è andata la giornata. Se la raccolta andrà particolarmente bene, il secondo – e più ambizioso – obiettivo è quello di organizzare e finanziare una esperienza residenziale all’estero presso una scuola di scrittura no profit, come MInistry of stories di Londra o Fighitng Words di Dublino, per i giovani scrittori del Porto.

Si può contribuire donando sulla piattaforma digitale Eppela dal link www.eppela.com/progettipensaticonilcuore oppure partecipando agli eventi della sezione soci Coop di Campi Bisenzio sul territorio (info e aggiornamenti su https://informatorecoopfi.it/). Il prossimo appuntamento in calendario è la grigliata di crowdfunding di venerdì 14 giugno alle 20 al Porto delle Storie ( Prezzo adulti 20 €, bambini 10 € - prenotazione al 346 825 7878 o a info@portodellestorie.it).

Quanto verrà raccolto durante i giorni della campagna, che si conclude dopo 40 giorni dal lancio del progetto ed in questo caso il 29 giugno, se sarà raggiunta la metà dell’obiettivo, verrà raddoppiato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie.

“I fondi raccolti in crowdfunding serviranno a completare l’offerta di accoglienza del Porto delle Storie, che propone ai ragazzi un aiuto per il dopo scuola e un laboratorio di scrittura. Aggiungere momenti di condivisione per adolescenti che provengono da contesti spesso complicati è indispensabile per aprire loro orizzonti migliori e permettergli di arrivare ad essere autonomi e liberi nella costruzione del proprio progetto di vita” afferma Michele Arena, responsabile del progetto per la cooperativa Macramè.

“Abbiamo deciso di sostenere questo progetto perché il Porto delle Storie rappresenta un valore aggiunto per Campi Bisenzio e non solo. L’idea che la scrittura possa essere una modalità per imparare a conoscersi ed uscire dal disagio è risultata vincente e aumentare l’offerta di attività sarebbe per noi motivo di grande orgoglio - spiega Angelo Cerrato, presidente sezione soci Campi Bisenzio – Nei prossimi giorni ci impegneremo per raggiungere l’obiettivo con numerose iniziative, cene ed eventi per sostenere la raccolta fondi, convinti che la comunità vorrà sostenere il progetto”.

“Il Porto delle Storie è una realtà che arricchisce l’impegno dell’amministrazione per l’integrazione e contribuisce a fare di Campi Bisenzio una della città più inclusive della zona. Per questo salutiamo con entusiasmo il progetto di raccolta fondi che vuole ampliare il bacino di utenza e le attività della scuola di scrittura” fa sapere Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio.

“La campagna Pensati con il Cuore - spiega Daniele Lanini, responsabile dei progetti di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie - ha l'obiettivo di sostenere le numerose realtà che ogni giorno in Toscana si impegnano nel campo della solidarietà, cercando di contribuire insieme al bene comune del nostro territorio. Una modalità partecipativa che sta generando risultati importanti, a livello economico, ma anche per la partecipazione. Ad oggi sono migliaia le persone che si sono impegnate per realizzare i progetti del proprio territorio”.

Anche per incrementare la conoscenza delle realtà e dei progetti sul territorio, da maggio 2018 il canale Medium della Fondazione, al link https://medium.com/@Cuoresiscioglie racconta le storie al centro della campagna Pensati con il Cuore.

Fondazione Il Cuore si scioglie – Chi siamo

Nata nel 2010, in continuità con l’impegno delle sezioni soci Unicoop Firenze che da anni portavano avanti iniziative di solidarietà e raccolta fondi, la Fondazione il Cuore si scioglie onlus vuole essere un motore che spinge le persone a fare qualcosa per gli altri. Impegnata da sempre a fianco di chi è in difficoltà, per cercare di dare un’opportunità a quanti non l’hanno mai avuta, nel corso del tempo la Fondazione ha realizzato oltre seimila adozioni a distanza e più di cento interventi di cooperazione in Italia e all’estero.

Ogni giorno la Fondazione cerca di contribuire al bene comune del territorio ponendosi come spazio d’incontro e sperimentazione, con la convinzione che quando le persone si mettono in rete la solidarietà diventi un progetto possibile.

Contatti

Facebook: www.facebook.com/FondazioneilCuoresiscioglie

Instagram: www.instagram.com/ilcuoresiscioglie_onlus

Sito web: www.ilcuoresiscioglie.it

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio