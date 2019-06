Toscana Atletica Empoli, doppie sfide nel weekend

Belle prove per Matilde Carboncini ed Eleonora Matteucci della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti nella rappresentativa Toscana cadette al Trofeo Città di Fidenza, riservato alle rappresentative regionali, tenutosi lo scorso 2 Giugno.

Matilde Carboncini negli 80hs ha ottenuto un ottimo secondo posto, con il tempo di 11.94, mentre Eleonora Matteucci è arrivata 14esima negli 80 con 10.46. Entrambe hanno preso parte alla staffetta 4x100, arrivando quarte con 48.88.

Grande soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalle due atlete e anche per il risultato da parte degli allenatori Jaya Campinoti e Simone Garbetti, poiché entrambe si sono mostrate in grado di rivaleggiare con le più forti della categoria a livello nazionale.

Sempre lo scorso fine settimana, sono andate in scena a Grosseto, le gare della seconda fase del CDS assoluto. Tra i bei risultati individuali, da segnalare i primi posti di Elena Varriale nel Disco con la misura di 44.19 e Caterina Ferretti negli 800 con 2:14.39.

Secondi posti per Giada De Martino nel salto in alto con 1.79, Elena Varriale nel peso con 12.38, Caterina Ingretolli nel Disco con 37.69 e Laura Miceli nel Martello con 41.50.

Terzi posti per Stefania Dallasta negli 800, con 2:18.11, Linda Benigni nei 1500 con 4:47.86 e Alessia Bylykbashi nel salto in lungo con 6.05.

Da segnalare anche il quarto posto di Elettra Salvadori nei 400 hs, con 1.04.80, settima prestazione nazionale e minimo per i campionati italiani. Minimo che è stato raggiunto anche da Elisa Bruscoli sui 100 con 12.45.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

