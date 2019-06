Tirocinante incinta, l'azienda l'assume a tempo indeterminato: la scelta virtuosa della Livith di Montespertoli

"Questa notizia ci fa doppiamente contenti. Prima di tutto perché si riscontra la serietà di un'azienda giovane, che assume in base al merito, ha gran parte del personale femminile e altamente qualificato e non ha considerato un problema la gravidanza, anzi, ha provveduto immediatamente ad assumere a tempo indeterminato. Dovrebbe essere la normalità, ma purtroppo così non è. Le buone pratiche devono essere valorizzate e diventare possibilmente un modello condiviso. Ringraziamo la stampa, che mette in luce le belle notizie, non solo quelle negative".

L'assessore a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco commenta con soddisfazione la notizia comparsa oggi sulla stampa, secondo la quale una ventinovenne ingegnere edile di Capannoli, rimasta incinta alla fine del tirocinio, è stata assunta a tempo indeterminato dalla Livith di Martignana, azienda che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro.

"Il secondo motivo per cui, come assessore a formazione e lavoro, sono contenta - prosegue Grieco - è che dall'articolo si evince come in Toscana il tirocinio sia usato e quindi rappresenti un importante strumento di avvicinamento al mercato del lavoro per i giovani diplomati o laureati. In effetti la Toscana - sottolinea l'assessore -, come certificato da Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), è la Regione che ha la maggior percentuale, oltre il 50 per cento, di tirocini che vengono trasformati in rapporti di lavoro. Questo, perché abbiamo deciso di puntare sulla qualità, siglando un protocollo con l'Ispettorato nazionale del Lavoro, per aumentare i controlli e contrastare l'uso distorto di questo strumento".

L'assessore Grieco conclude rivolgendo "doppi complimenti all'azienda e auguri alla futura mamma".

