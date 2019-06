Ricco calendario di spettacoli con performer dal mondo: Arte & Musica in Valdicecina

Esordisce domenica 9 giugno 2019, ore 21.30, nella Piazza dell’antico Castello Ginori di Querceto (Montecatini VC – PI), con i canti ed i ritmi struggenti di due chitarre flamenco.

È il programma “Arte & Musica 2019” di Accademia Libera Natura & Cultura: ricchissimo cartellone di Festival internazionali negli angoli più incantevoli della storia, in Valdicecina.

Il duo si definisce "Café del Mundo". Profondi conoscitori del flamenco, Jan Pascal ed Alexander Kilian, sono stati recensiti come temperamenti “opposti”. Fuoco e ghiaccio in cortocircuito autori di e performer di un concerto dall’aura magica, come nelle calde notti dell’Andalusia e che sarà replicato giovedì 13 giugno (ore 21.30) nell’eleganza del cortile di Borgo Pignano, immerso nelle colline surreali di Volterra (PI).

Jan Pascal nasce nel 1975, in una famiglia di musicisti, divisi fra la Spagna e la Germania. Alexander Kilian, classe 1987, già a pochi anni d’età è un prodigio della chitarra ed a quindici vince il suo primo concorso internazionale con il brano "Guajiras de Lucia" di Paco de Lucia.

Nel 2007 i due artisti si incontrano in un laboratorio per chitarra flamenca. Ne seguono numerosi concerti e registrazioni di CD. Fino ad ora hanno pubblicato tre album contenenti proprie composizioni.

Dal 9 giugno al 1 settembre 2019, il cartellone di musica e spettacolo “Arte & Musica” di Accademia Libera Natura & Cultura, per l’Ass. Marco Polo, organizza il grande rendez-vous, con un tocco bohémien e spirito contemporaneo, di musicisti e performer dal mondo. Dalle grandi scene, alle piccole, intense atmosfere senza tempo della Valdicecina, dove forte è l’immedesimazione.

I Festival di Opera, classica, tango argentino, e i concerti di flamenco, jazz e musica world, il cinema retró, intonati nelle sale concerti antiche, spazi archeologici, piazze atemporali, i terrazzoni rudi e i chiostri incantevoli e regali delle location immerse nella luce di panorami armonici.

Con la compartecipazione di “Terre di Pisa”, il cartellone 2019 di “Arte e Musica” è organizzato da Accademia Libera Natura & Cultura, per l’Ass. Marco Polo, con il patrocinio di: Confesercenti Toscana Nord, Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa, Comune di Volterra, Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Castelnuovo VC, Comune di Riparbella.

In occasione dei concerti a Borgo Pignano, la Pignano Art Gallery, in collaborazione con Kalpa Art Living, propone, dalle ore 19, un aperitivo di benvenuto con visita guidata delle esposizioni d'arte presso la suggestiva galleria del Borgo.

È possibile prenotare la cena al Ristorante Villa Pignano e al Ristorante al Fresco contattando il numero +39 0588 35032 o inviando una email all'indirizzo info@borgopignano.com.

Per i concerti a Castello Ginori: possibilità di cena presso il ristorante Locanda del Sole: 0588 37407 – 338 6390181 – locanda@castelloginoridiquerceto.it..

Info e prenotazioni concerti: Accademia Libera Natura & Cultura, +39 366 1351567 | 329 8826391 |

accademialibera2000@gmail.it | www.accademia-marcopolo.it.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra