Torna l'Estate Montaionese, tanti eventi da giugno a settembre

Torna l’Estate Montaionese! Montaione e le sue associazioni riempiono di colori vivaci la loro estate! Tanti eventi da giugno a settembre come da tradizione… feste paesane di tutte le associazioni, mercatini settimanali per le vie del centro, ma ancora festival musicali, intrattenimenti per bambini ed enogastronomia.

L’Estate Montaionese conferma anche per il 2019 la volontà di collaborazione tra comune e associazioni del territorio portata avanti ormai da molti anni: il ricco programma è infatti il frutto del dialogo costante tra l’Assessorato alla Cultura e le associazioni di Montaione, anche quest’anno con l’inserimento di nuove idee e nuove location per gli spettacoli, senza dimenticare tutti gli eventi che negli anni sono diventanti dei veri e propri appuntamenti per tutta la comunità e per i turisti, che partecipano numerosi alle iniziative in calendario.

Il centro storico e Montaione, con il suo centro commerciale naturale, costituiscono la scenografia prediletta per gli eventi del martedì, ma l’Estate Montaionese non si ferma, confermando il ruolo della Gerusalemme di San Vivaldo all’interno del programma e inserendo anche tutte le iniziative proposte dalle associazioni al Parco dei Mandorli.

Evento di apertura, martedì 18 giugno, IN ARTE “MONTAIONE”, giunto alla quarta edizione: dopo un’apericena organizzata dalla Filarmonica Donizetti, in piazza della Repubblica si esibiranno tanti artisti di Montaione.

Tra le iniziative ormai consolidate ricordiamo:

- I PAESI DI MARZAPANE. Intrattenimenti per bambini, in collaborazione con il Comune di Gambassi Terme, con la direzione artistica di Teatrombria;

- XI FESTIVAL DELLA MUSICA SUONATA. Rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani, con un concerto per la prima volta nel meraviglioso scenario Parco del Poggio all’Aglione.

- CLASSICA, pomeriggi musicali a San Vivaldo. Rassegna di musica classica che da oltre vent’anni propone concerti della Fondazione Orchestra della Toscana nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme.

- INFORCHETT’ANDO 2019. Contest gastronomico con intrattenimento musicale a cura dell’associazione Borgoalto, realizzato con la partecipazione dei ristoratori di Montaione e non solo; - CICCIA, VINO & MUSICA. Appuntamento enogastronomico nel centro storico di Montaione con carne alla brace e vino locale e intrattenimento musicale.

Da segnalare un evento eccezionale: Trasumanar. Il maestro Fabio Calvetti interpreta la “Gerusalemme” di San Vivaldo. Dal 29 giugno al 31 ottobre 2019, l’esperienza di visita della “Gerusalemme” di San Vivaldo si arricchisce di motivi culturali e prospettive inedite, grazie all’esposizione di opere di arte contemporanea. Un percorso di ricerca d’artista che, muovendo dalla consapevolezza dell’eredità culturale e artistica di San Vivaldo, si interroga sui temi delle singole cappelle e instaura un ideale rapporto dialettico con i gruppi scultorei del XVI secolo, in grado di offrire al visitatore/pellegrino la possibilità di attingere significati nuovi.

A partire dal 7 giugno, ogni venerdì alle ore 10: TREKKING URBANO, visite guidate del centro storico di Montaione; A partire dal 19 giugno, ogni mercoledì dalle ore 21 alle 23: VISITE NOTTURNE ALLA GERUSALEMME DI SAN VIVALDO. Tutto questo e molto altro ancora all’interno di un calendario fatto di tante iniziative, che fino a settembre animeranno tutto il territorio e la comunità di Montaione. Vi aspettiamo!

Servizi Culturali e Scolastici

Fonte: Comune di Montaione e Gambassi Terme - Ufficio Comune

Tutte le notizie di Montaione