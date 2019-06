Elezioni, pochi big nel Cuoio per il centrodestra: malumori interni

La mancata presenza dei grandi nomi della politica italiana durante la campagna elettorale nel Comprensorio del Cuoio ha fatto storcere il naso a qualche rappresentante del centrodestra. Stando a fonti interne si registra un minimo di malcontento, specialmente nei territori in cui il centrosinistra ha vinto ma con fatica (Santa Croce, Montopoli, Castelfranco) e dove il centrodestra pensava di avere buone chance di vittoria.

Con il silenzio elettorale di fronte e il ballottaggio a poche ore di distanza, anche a San Miniato la compagine di centrodestra si è trovata a dover demordere: nei giorni scorsi si era vociferato di una visita di Antonio Tajani e, specialmente, Matteo Salvini, ma alla fine in quanto a nomi noti è stato il centrosinistra a fare la parte del leone, con moltissimi endorsement e visite in città per il candidato Simone Giglioli (una mossa giunta con il ballottaggio, quasi una volata dopo l'auspicio diventato miraggio di una vittoria al primo turno).

Certo, la campagna elettorale non si fa con le figurine ma con i voti e la vittoria/sconfitta non si giudica dalle partecipazioni straordinarie, ma all'interno di alcuni gruppi di centrodestra c'è la convinzione che il comizio di un 'big' prima del 26 maggio avrebbe potuto davvero spostare qualche voto in più.

Bene ripetere che si tratta di un problema molto secondario al momento, per quanto presente. Va pure specificato che Giorgia Meloni la sua presenza l'ha fatta (Empoli e Pontedera) e che Maurizio Gasparri, seppur senza troppa pubblicità, ha fatto visita al cdx del Cuoio.

Il malumore, in definitiva, è l'amaro in bocca per la mancata presenza di Salvini, che ha toccato moltissime località toscane 'scansando', volente o nolente, l'area del comprensorio. Il ministro dell'Interno, però, ha una agenda di impegni mostruosamente fitta e ha potuto dare il suo apporto solo con una telefonata (nel caso di Altini a San Miniato si è mobilitato telefonicamente anche Tajani) o con un video, come quello registrato dal consigliere comunale empolese Andrea Picchielli a Prato.

Gianmarco Lotti ed Elia Billero

