Guarda che Luna! Ma ci siamo davvero andati?: incontro con con il giornalista Paolo Attivissimo

“Guarda che Luna! Ma ci siamo davvero andati?”. Per smentire le presunte prove che mettono in dubbio le Missioni Apollo tra il 1969 e il 1972, lunedì 10 giugno (ore 17.30 - Auditorium di Sant'Apollonia, via San Gallo 25 – Firenze) è in programma l’incontro con il giornalista scientifico e divulgatore Paolo Attivissimo (nella foto allegata). Il racconto sarà accompagnato da immagini rare e filmati restaurati.

L’incontro sarà seguito da LunaticaMente, recitazione e lettura di testi poetici dedicati alla Luna, a cura della Compagnia teatrale universitaria “Binario di scambio” diretta da Teresa Megale.

Si tratta dell’incontro conclusivo di ScienzEstate - promossa da OpenLab, servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze – dedicata quest’anno alle scoperte scientifiche e tecnologiche nel progresso dell’umanità.

Fonte: Università di Firenze

