Lari, 1°GP di ciclismo su strada nella 'Città della ciliegia'

La 63esima Sagra delle Ciliegie si arricchisce di una preziosa cornice sportiva, la prima edizione di una competizione ciclistica su strada denominata "1° G.P. Lari "Città delle Ciliege". La corsa, in programma nell'ultimo week end dedicato alla ciliegia si corre domani, Sabato 8 giugno, ed è valida anche come 41° Trofeo Alvaro Bacci, la tradizionale competizione che oltre quaranta anni rende omaggio ad uno dei sindaci più amati e stimati della comunità larigiana.

Sono oltre 120 gli atleti che si sfideranno sulle colline in un circuito che interesserà anche i comuni di Crespina Lorenzana, Collesalvetti, Fauglia e Ponsacco. Una ventina le squadre provenienti da ogni parte d'Italia (Veneto,Friuli,Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia, Umbria,Liguria), molte delle quali hanno ritenuto la Gara di Lari un 'occasione per fare un' ultima rifinitura di allenamento agli atleti che dopo pochi giorni parteciperanno al Giro d'Italia Under 23 (in partenza da Riccione il 13 giugno pv.).

Si conferma così il pregio riconosciuto al territorio di Casciana Terme Lari, ritenuto ottimo per il ciclismo amatoriale ed agonistico, grazie anche stima che si sono conquistati gli organizzatori nella regia di tanti eventi sportivi che ogni anno interessano il territorio.

Partenza ufficiosa da Lari sabato 8 giugno alle ore 12.45

Partenza ufficiale da Perignano (via Gramsci) alle ore 13.00.

Arrivo a Lari ore 16.00 ( p.zza XX settembre) nel cuore della sagra

Premiazione alle ore 17.30 Lari- (p.zza Matteotti)

tabella di marcia

planimetria

altimetria

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari