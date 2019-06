Lavori in Piazza della Vittoria, trovati reperti archeologici. Fissato un incontro pubblico

Interessanti ritrovamenti archeologici nel corso degli scavi per il rifacimento di Piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte. Oltre alle poderose fondamenta quadrangolari che caratterizzavano quella che fino alla metà dell’Ottocento era la torre posta a presidio del principale ingresso al centro storico, sono emerse tracce di strutture murarie preesistenti alla torre, databili indicativamente tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, probabilmente relative ad una prima fortificazione dell’area.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, , ha programmato di informare tutta la cittadinanza fissando un incontro pubblico che si terrà, alla presenza dei funzionari della Soprintendenza, Giovedì 13 Giugno alle ore 18, nella Sala del Consiglio al primo piano del Palazzo Comunale di Santa Maria a Monte.

Pensato come un primo momento di confronto in preparazione di una seconda occasione più specifica già prevista per Le Notti dell’Archeologia del 26 Luglio prossimo, l’appuntamento vedrà gli interventi del Sindaco Ilaria Parrella, della Dott.ssa Claudia Rizzitelli, funzionario per la tutela archeologica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, dell’Arch. Mariagrazia Tampieri, funzionario per la tutela architettonica e paesaggistica della medesima Soprintendenza, oltre agli archeologi che hanno condotto gli scavi e all’Arch. Alessandro Baldassari. Quest’ultimo, autore insieme all’Arch. Italo Rota del progetto di riqualificazione dell’intera Piazza della Vittoria, relazionerà in merito al proseguo dei lavori.

Saranno inoltre presenti l’Ing. Maurizio Iannotta, responsabile del procedimento per il Comune di Santa Maria a Monte, e la ditta esecutrice Tommasini di Pontedera.

Un pomeriggio stimolante, per addetti ai lavori e non, affinché la condivisione dei risultati sin qui messi in luce dagli scavi possa rappresentare un importante momento di conoscenza di una parte ad oggi poco esplorata della storia di Santa Maria a Monte, piccolo centro ma davvero grande scrigno di tesori da valorizzare, tra passato, presente e futuro.

IL SINDACO ILARIA PARRELLA

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte