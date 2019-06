E' partito il progetto Green Youth a favore dei giovani in situazione di fragilità

È partito il progetto Green Youth vincitore del Bando Nessuno Escluso promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si Scioglie con il patrocinio del Comune di Firenze, finalizzato al rafforzamento delle competenze di giovani in situazione di fragilità sul territorio dell’area metropolitana fiorentina. In particolare il progetto è indirizzato a minori stranieri non accompagnati e minori in carico al circuito penale.

Il partenariato, composto dalla cooperativa Arké capofila e dai partner istituto di formazione APAB, associazione Aleteia, fondazione Angeli del Bello e cooperativa Convoi, ha sviluppato un modello di intervento che prevede attività formative e iniziative di tipo culturale-ricreativo che mirano al potenziamento delle competenze professionali e sociali dei giovani coinvolti.

Il progetto prevede la realizzazione di 3 tipologie di attività: una formazione tecnico-professionale nell’ambito del giardinaggio, percorsi di orientamento al lavoro rivolti ai minori coinvolti e la realizzazione di iniziative sul territorio per promuovere la socializzazione, il rafforzamento delle competenze relazionali e il confronto con le comunità di riferimento.

I ragazzi affronteranno un percorso formativo professionalizzante della durata di 120 ore nell’ambito del giardinaggio.

Al termine del corso saranno formati sulle modalità di ricerca attiva di lavoro, sulle opportunità di impiego, sulla conoscenza dei servizi pubblici e privati per l’impiego e la costruzione di un obiettivo lavorativo. Saranno inoltre realizzate esperienze di life work experience coinvolgendo aziende del territorio. Le attività prevedono anche un approfondimento relativo alla ricerca alloggio e soluzioni abitative, in previsione della fuoriuscita dai percorsi di presa in carico al compimento della maggiore età dei beneficiari

Le iniziative socio-culturali saranno: un percorso finalizzato alla riqualificazione degli spazi urbani, la realizzazione di tornei di calcetto, l’organizzazione di “Miniolimpiadi” e un laboratorio di espressione-teatro.

La finalità generale del progetto Green Youth è il potenziamento e l’innovazione delle modalità di presa in carico di minori italiani e stranieri a rischio di esclusione sociale e in condizione di vulnerabilità, attraverso attività volte all’inclusione e all’autonomia. In particolare gli obiettivi sono la promozione di processi di autonomia, il dialogo con le comunità di riferimento, la riduzione del gap di competenze riscontrabile nel target dei minori provenienti da esperienze difficili.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia