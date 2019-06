Nei pressi dell'uscita di Migliarino dell'A12 in direzione Genova una Dacia Sandero si è ribaltata. Il fatto è avvenuto alle 18 circa. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa e la Misericordia del capoluogo. I due occupanti sono stati estratti dai pompieri e consegnati ai sanitari. Presente per i rilievi e per la viabilità la polizia stradale.

