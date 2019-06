Bimbi-detective per una notte in biblioteca a Bagno a Ripoli

Ci saranno Hercule Poirot in persona (e baffetti), una buona dose di suspance, una caccia al tesoro per raccogliere indizi e un appassionante mistero da risolvere. Proprio come sull’Orient Express, uno dei principali “teatri” dell’arguzia del detective ideato dalla regina del giallo, Agatha Christie. Solo che in realtà, in questo caso, al posto di Poirot a condurre le indagini sarà un gruppo di piccoli investigatori in pigiama. E tutta la storia si svolgerà in Biblioteca, tra gli scaffali pieni di libri della struttura comunale di via di Belmonte a Ponte a Niccheri, nella notte di venerdì 21 giugno.

Questa la data da segnare in agenda per la prossima “Notte in Biblioteca”, uno speciale “pigiama party” all’insegna della lettura - e stavolta anche del “giallo” - organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli e dalla cooperativa Il Cosmo, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che trascorreranno tutta la nottata in mezzo ai libri, con laboratori, tante attività e letture ad alta voce. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno: possono partecipare fino a 15 bambini e la prenotazione può essere effettuata solo telefonicamente ai numeri 055645879-81. La partecipazione è completamente gratuita.

Ad accogliere i bambini, a partire dalle 20.30 sarà il personale della Biblioteca e del Cosmo. Due animatori, vestiti di tutto punto come Poirot e il suo fidato collaboratore Arthur Hastings, allestiranno una breve recita che partendo da alcuni brani dei romanzi della Christie (come “Corpi al sole”) accompagnerà i piccoli lettori-detective in una speciale caccia al tesoro tra gli strumenti della Biblioteca, come i cataloghi e gli scaffali. Seguiranno reading, attività dedicate alla comprensione del testo, laboratori di disegno e molto altro. Poi arriverà l’ora della nanna: dopo aver lavato i denti, i bambini, ognuno con il proprio sacco a pelo, saranno ospitati nello spazio bimbi al piano terreno. La mattina, colazione tutti insieme e poi rientro a casa con i genitori dalle 8.30 alle 9.

“Dalla prima Notte bianca in Biblioteca, organizzata ormai un anno fa – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora Francois –, la risposta dei bambini e delle famiglie è stata straordinaria. Siamo davvero felici di poter proseguire questa iniziativa, tra l’altro in maniera completamente gratuita. Un modo diverso di vivere la Biblioteca, di avvicinare i bambini alla lettura, che risponde alla volontà di offrire con la nostra struttura una proposta culturale sempre più variegata e aperta a tutti”.

La Biblioteca, aggiungono sindaco e assessora, “sarà al centro di importanti investimenti e novità nei prossimi mesi, a partire dalla volontà di estendere l’orario di apertura serale, un potenziamento fortemente richiesto dagli utenti, a partire dai quelli più giovani”.

In allegato la locandina della “Notte in Biblioteca” con le indicazioni per i partecipanti. I bambini dovranno indossare tuta da ginnastica e calzini antiscivolo, oltre a dotarsi di un equipaggiamento composto da sacco a pelo, materassino, kit notte (dentifricio, spazzolino, acqua) e un cambio.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli