Cultura Italiae, Pescini: "Gaiole in Chianti presidio culturale come Ennio Morricone"

Tra gli invitati c’era il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini, in rappresentanza del suo Comune, che nel 2017 è stato il primo Presidio culturale italiano riconosciuto da Cultura Italiae. Il sindaco Pescini, recentemente nominato Coordinatore nazionale dei Comuni Presidio Culturale Italiano dalla stessa associazione, ha donato a Ennio Morricone una copia del libro che parla del Chianti Storico dal titolo “La Valle del Chianti”, scritto da Renato Stopani. E il maestro sembra aver molto apprezzato il dono.

“È stata una grande emozione indossare la fascia di sindaco nell’Arena del Colosseo accanto ad una leggenda come Ennio Morricone e in un’occasione speciale come la consegna del premio di Cultura Italiae - commenta Michele Pescini – Questo premio, di fatto è nato nel 2017 con Gaiole in Chianti. Quello di Cultura Italiae è un impegno per valorizzare le realtà italiane che spiccano in eccellenza e cultura. Dopo Gaiole, il premio è stato assegnato a Piero Angela, Andrea Camilleri e al maestro Ennio Morricone. Per il nostro territorio stare idealmente accanto a questi tre grandi nomi della cultura italiana è davvero un onore e una straordinaria opportunità. Abbiamo accettato con piacere e con orgoglio l’invito del presidente di Cultura Italiae Angelo Argento. Egli ha sottolineato l’importanza della presenza di Gaiole in Chianti a Roma in qualità di primo presidio culturale italiano. Per questo abbiamo rimandato anche il Consiglio comunale di insediamento che era fissato per il 6 giugno e che si terrà il 14 giugno alle ore 18. Ritenevamo fosse troppo importante prendere parte all’evento”.