Festa di fine anno scolastico, il Comune di Pescia: "Multe per comportamenti contro codice della strada"

"Festeggiate pure la fine della scuola, tutti noi ci siamo passati e comprendiamo il vostro stato d’animo, ma non mettete in pericolo la vostra incolumità e quella degli altri cittadini. Se utilizzate veicoli, fatelo nel modo corretto perché la vigilanza sarà aumentata e i comportamenti scorretti sanzionati”.

Questo, in sintesi, il messaggio che la Polizia Municipale di Pescia e gli agenti del Commissariato sempre di Pescia hanno voluto lanciare ai ragazzi che lunedi chiuderanno l’anno scolastico e daranno vita, come sempre succede, a festeggiamenti improvvisati.

Gli agenti hanno messo in guardia i ragazzi che, se utilizzeranno veicoli, non saranno tollerati atteggiamenti che violano il codice della strada e quindi , anche con l’ausilio di videosorveglianza, saranno elevate multe e , se necessario, scatteranno denuncie penali per le violazioni che lo richiedono.

Pescia è un polo scolastico molto rilevante, che ospita 7000 studenti e il problema della festa finale dell’anno scolastico è piuttosto sentito.

Anche il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha partecipato a questo giro informativo che ha riguardato tutte le scuole superiori del territorio :” Nessuna volontà repressiva, non verranno certo sanzionati i classici gavettoni, che comunque dovranno essere fatti con intelligenza e rispetto di chi non vuole partecipare a queste manifestazioni di esuberanza che mi hanno visto spesso presente. Qui si tratta di prevenire l’utilizzo di veicoli in modo sconsiderato, ad esempio con persone sporgenti dai finestrini o viaggianti ad alta velocità, compiere evoluzioni e roba simile. Festeggiamo quindi, ma con la testa e senza mettere in pericolo nessuno”.

Fonte: Comune di Pescia

