Nel Comprensorio del Cuoio 94 posti gratuiti per la formazione professionale

Nel Comprensorio del Cuoio, a giugno, ci sono ben 94 posti gratuiti a disposizione per la formazione professionale dei maggiorenni disoccupati, inoccupati o inattivi. A questi, se ne aggiungono altri 35 che invece riguardano i giovani con meno di 18 anni. Questo grazie ai finanziamenti della Regione Toscana, tramite i fondi del POR-FSE 2014-2020, concessi a una serie di corsi promossi dalla cooperativa Forium di Santa Croce sull'Arno e dai suoi vari partner sul territorio.

Quattro le novità su tutte, distribuite su 900 ore totali di formazione di cui 300 di stage in azienda. Si parte da “Appetito”, destinato a chi vuol diventare un addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime, oltre che alla preparazione di piatti: in questo caso le lezioni pratiche si terranno al laboratorio di cucina di via Ilaria Alpi a San Miniato. “Filo”, promosso assieme al Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce sull'Arno, prepara invece a diventare addetti alle operazioni di masticiatura, cucitura e taglio di pelli e tessuti nelle aziende della filiera della moda. Sempre con Po.Te.Co. e con Archademy viene organizzato il corso “Ace”, per addetto chimico ecosostenibile per il settore conciario. Infine c'è “Arpa”, che coinvolge anche l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato, e forma nuovi addetti alle operazioni e alle procedure amministrative. Tutte queste offerte interessano un massimo di 12 corsisti ad accezione di “Ace”, in cui i posti sono soltanto dieci, e la scadenza delle domande è fissata per il 30 giugno.

Sono state inoltre prorogate al 13 settembre le iscrizioni a quattro corsi che vedono alla regia il Polo Tecnologico Conciario: sono i due percorsi “Te.Ch” per tecnici di laboratorio e della qualità delle materie prime, e altri due iniziative del programma “Mod.Eco” per tecnici della gestione delle fasi di produzione nel settore pelli/calzature e per “tecnico della gestione della produzione conciaria, della realizzazione del manufatto finito e del controllo dello standard qualitativo di produzione”. Ogni corso garantisce dodici posti ciascuno.

Infine l'offerta per gli Under 18. Il 30 giugno scadono le iscrizioni ai corsi triennali IeFP “EA: Estetista Addetto” (15 posti) e “Mega” (20 posti) per tecnici meccatronici delle autoriparazioni, organizzati assieme a Formatica. Tutte le informazioni per le iscrizioni sono disponibili nella sezione Corsi di www.forium.it ed è possibile telefonare al numero 0571360069 o scrivere a info@forium.it.

Fonte: Ufficio Stampa

