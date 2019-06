Pescicapo & Grossinsetti, aperta la mostra del Centro diurno di Livorno

Ha preso il via ieri venerdì 7 giugno e proseguirà fino a domenica 23 giugno allo Studio BONG di Firenze (via Calimaruzza, 10R, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00) la mostra “PESCICAPO & GROSSINSETTI”, esposizione delle produzioni collettive degli utenti dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Livorno che frequentano il Centro diurno Blu Cammello, gestito dalla cooperativa sociale Brikke Brakke. Ispirata in parte all’artista Giuseppe Capogrossi, la mostra comprende quattro collezioni di artigianato artistico realizzate dagli utenti insieme ai maestri d’arte della cooperativa Brikke Brakke: Fishsign Collection, Souvenirs d’Antan, Splendida Fobia, Trasformisti, che sono state presentate durante la settimana del Salone del Mobile di Milano 2019, nell’evento “Design Sensibile”. La cooperativa sociale Brikke Brakke, di tipo B e aderente a Legacoop Toscana, ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e da sempre lavora nell’ambito della Salute mentale attraverso laboratori condotti da maestri d’arte altamente qualificati. Le competenze sviluppate negli anni consentono di valorizzare la creatività delle persone partecipanti, creare con loro sinergie creative attraverso la rielaborazione di loro idee o disegni e produrre manufatti di riconosciuto valore estetico, utilizzando materiali naturali e riciclati e dando vita a creazioni artigianali e artistiche originali composte da serie di oggetti unici fatte interamente a mano. Della mostra, per la quale Brikke Brakke si avvale della collaborazione di Legacoop Toscana, fanno parte anche i complementi d’arredo prodotti all’interno del progetto Trasformisti, rielaborazione di mobili vintage realizzata attraverso l’interpretazione e la mano d’opera di giovani adulti con Diagnosi Autistica con il supporto dell’Associazione Autismo Livorno onlus. Proprio alla presentazione della collezione Trasformisti sarà dedicato un incontro presso lo Studio BONG giovedì 13 giugno alle ore 17.30 con la partecipazione dell’Associazione Autismo Livorno onlus. Nell’ambito della mostra, il 22 giugno alle ore 17.00 è in programma la presentazione del libro edizione Valigie Rosse “Basaglia’s, racconto di un popolo”. Sarà presente l’autore Stefano Miani.

Tutte le notizie di Livorno