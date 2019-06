A Prato insonni e mattinieri in piedi alle 6 con la manifestazione podistica all'alba

Per chi non riesce a dormire o per chi si alza presto l'appuntamento da non perdere è alla mensa La Pira, accanto a Piazza Mercatale a Prato, giovedi 13 giugno alle 6 per la 4° edizione della manifestazione Ci sei alle 6? Il gruppo podistico "Le Aquile Mattiniere" del Cai di Prato organizzano questa sgambatina all'alba per podisti e camminatori insonni con un ricco Cornetto party all'arrivo oltre a un simpatico ricordo "E' la quarta edizione di questa manifestazione che è entrata a pieno titolo come uno di quegli eventi più particolari della città - spiega il presidente Giacomo Cangioli - avremo due percorsi di 4 e 7 km che andranno in collina e sulla ciclabile. Tutto il ricavato sarà destinato all'associazione Giorgio La Pira e agli iscritti verrà consegnata una maglietta che dovranno indossare alla partenza. E' graditissima la partecipazione degli amici a quattro zampe che saranno ospiti dell'organizzazione e anche per loro ci saranno sorprese e un bel ristoro con cornetti e altro".

Le Aquile Mattiniere sono molto attive e stanno già preparando altre iniziative "Il primo lunedi di settembre il 2, al ritorno dalle vacanze, ci sarà la 19° Da Sponda a Sponda con start da Santa Trinita - continua Cangioli - un modo per ritrovarsi dopo l'estate e per animare e vivere insieme il centro storico di Prato con tanti podisti senza pettorale e camminatori provenienti da tutta la Toscana".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato