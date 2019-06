Serata sotto le stelle al Calasanzio

È stata davvero una piacevole e suggestiva serata quella che si è svolta ieri sera lungo via Carrucci ad Empoli e che ha visto protagonisti docenti, alunni e famiglie vicine all'Istituto Calasanzio. Infatti l'Istituto dei Padri Scolopi, supportato dalle varie associazioni scolastiche e in primis dalla Fondazione Calasanzio, ha voluto congedare anche questo anno scolastico con un’elegante e apprezzatissima cena di fine anno, diventata ormai un irrinunciabile evento per tutti coloro che gravitano intorno all'Istituto Calasanzio e non solo. La serata ha davvero incontrato i favori di molti che sono voluti intervenire per trascorrere una serata all'insegna dell'amicizia e della familiarità, valori un po' trascurati dalla frenetica quotidianità dei nostri tempi, ma sempre vivi e attuali nel modus operandi calasanziano.

Fonte: Fondazione Calasanzio

