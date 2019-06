SogninStrada, a Fucecchio due giorni di spettacoli con artisti provenienti da tutta Italia

L’associazione ‘Nebula Eventi’, in collaborazione con La Calamita Onlus, presenta la seconda edizione di “SogninStrada”, il contest di arte di strada che radunerà a Fucecchio artisti di fama internazionale provenienti da tutta Italia.

Sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 18 alle 24 Piazza Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi ed il Poggio Salamartano saranno teatro di uno spettacolo unico e straordinario: giocolieri, esperti con la ruota di cyr, equilibristi, acrobati aerei e mangiafuoco, si esibiranno in tantissimi spettacoli. Anche il pubblico sarà protagonista, sarà infatti possibile votare il proprio artista preferito, permettendogli così di vincere il contest e di essere nuovamente ingaggiato per la prossima edizione. Non mancheranno poi gli spazi pensati appositamente per i bambini che potranno prendere parte ai laboratori musicali proposti dalla scuola di musica Dida’sko, alle attività ricreative della libreria Blume e mascherarsi grazie all’aiuto di un truccabimbi professionista. Per i più grandi sarà possibile godere delle esposizioni di artigiani, di scultori provenienti dall’Accademia delle belle arti di Carrara e delle opere di pittori e di graffitari.

Vi saranno, inoltre, ballerini di break dance, band e musicisti itineranti con chitarre, batterie e fisarmoniche.

Verrà inoltre indetto un concorso fotografico social in cui il pubblico potrà partecipare inviando le foto scattate durante i due giorni di festa (regolamento disponibile sulla pagina Facebook dell’evento).

Saranno presenti stand gastronomici su tutte le piazze e per tutti i gusti: pizza, grigliate, frittura, dolciumi e come novità “cucina messicana” con chili e burrito. Per rinfrescarsi, birra, sangria ed i cocktail preparati dal Caffè Airone.

SogninStrada, come spiegano i volontari dell’associazione ‘Nebula Eventi’, nasce con lo scopo di creare un evento incentrato sull’arte di strada in tutte le sue sfumature, dove le persone possano, per almeno due giorni, staccarsi dalla quotidianità e vivere letteralmente in un sogno.

Il Comune di Fucecchio patrocina l’evento e riconosce l’ammirevole iniziativa dell’associazione fucecchiese che contribuisce a valorizzare il centro della città e le sue attività commerciali, coinvolgendole nell’iniziativa attraverso stand eno-gastronomici e laboratori dal vivo. Gli ingressi alla festa saranno collocati presso Piazza Lavagnini, Via Sbrilli e Borgo Valori. Il costo del biglietto sarà di 5 euro (gratuito per tutti i bambini sotto i dieci anni di età) e il ricavato andrà in parte devoluto in beneficenza.