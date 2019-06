Torna 'Il giorno della cicogna' a Fucecchio

Torna “Il giorno della cicogna” per festeggiare il ritorno di questi splendidi uccelli, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di osservare dal vivo gli adulti ed i pulcini: l’appuntamento a Fucecchio è per domenica 16 giugno, alle ore 8,30.

Dopo secoli di assenza, la Cicogna bianca è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali ed a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati.

Oltre alla coppia di Fucecchio, la prima ad insediarsi nella nostra regione già dal 2005, oggi nascono pulcini di cicogna anche in altri tre nidi situati ai margini della grande area umida, nel comune di Monsummano Terme, e in altri sei nidi in tutta la Toscana.

“Il giorno della cicogna” a Fucecchio è organizzato dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus e da Unicoop Firenze - Sezioni Soci Valdarno Inferiore e Fucecchio.

In programma una piacevole una camminata, in compagnia di una Guida Ambientale del Centro, con partenza dal Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano ed arrivo al punto di osservazione di fronte al nido delle cicogne di Burello.

Un esperto del Centro RDP Padule di Fucecchio sarà pronto a rispondere a tutte le curiosità sulla vita delle cicogne e grazie ad un potente cannocchiale sarà possibile “spiare” il loro comportamento senza disturbarle.

Al rientro gli interessati potranno raggiungere (con mezzi propri) Villa Arrigoni a Salanova per visitare l’apiario della lavanda dell’azienda agricola Le api di Alessandra che offrirà a tutti i partecipanti una degustazione dei suoi prodotti.

La partecipazione all’evento è libera ma per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione presso il Centro (tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it) o le Sezioni Soci (tel 338/1303056, email sez.fucecchio@socicoop.it, sez.valdarnoinf@socicoop.it).

Altre informazioni sulle cicogne e sulla manifestazione “Il giorno della cicogna” sono disponibili su www.paduledifucecchio.eu

Fonte: Zone Umide Toscane

