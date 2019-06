Ballottaggio Toscana, su gonews.it la diretta live

Si torna alle urne oggi, domenica 9 giugno, anche in Toscana: nei comuni con più di quindicimila abitanti chiamati al ballottaggio, diciassette, e nella piccola Capoliveri all'isola d'Elba, dove i due candidati hanno ottenuto al primo turno, due settimane fa, lo stesso numero esatto di voti. Non ci sono elezioni solo a Massa Carrara, Grosseto e Lucca.

Ballottaggio Toscana, ecco dove

Le città più grandi dove si voterà sono Prato e Livorno, capoluoghi di provincia. Gli altri comuni sono Cortona, San Giovanni Valdarno, Borgo San Lorenzo, Figline Incisa, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Agliana, Monsummano Terme, Colle Val d'Elsa e Signa. Oltre a Capoliveri, chiaramente.I seggi si apriranno alle 7 di mattina e si potrà votare fino alle 23: un voto secco, con la scelta tra due soli candidati sindaci.

gonews.it seguirà la giornata di oggi con gli scrutini a partire dalle 23. Nel mezzo, dati sull'affluenza, curiosità, foto e video.

Complessivamente saranno oltre 547 mila gli elettori chiamati ad esprimersi di nuovo in cabina elettorale, su una porzione di Toscana dove abitano più di 684 mila persone, pari a un po' meno di un quinto (il 18 per cento) di tutti gli abitanti della regione. Due settimane fa erano stati chiamati a rinnovare i rispettivi primi cittadini e consigli comunali (189 amministrazioni) un milione e 867 mila elettori in Toscana.

In tutta Italia sono 136 i comuni, abitati da oltre 4 milioni e 406 mila residenti, che tornano alle urne: 15 i Comuni capoluoghi, dodici i Comuni (come Capoliveri) con meno di quindicimila abitanti, tre milioni e 648 mila elettori in tutto.

Il live blog si aggiorna da solo, qui trovate la versione mobile amp, dedicata appositamente per gli smartphone e i tablet.

Ballottaggio Toscana, il live blog in tempo reale





Tutte le notizie di Toscana