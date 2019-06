Un elettrodomestico si è incendiato in un'abitazione di Pisa e un disabile è stato soccorso dai vigili del fuoco, mentre il rogo veniva domato. È accaduto alle 11.45 in via San Paolo a Pisa. I vigili del fuoco del comando centrale sono stati chiamati a intervenire. La persona con disabilità è stata trasferita in una stanza lontano dal fumo e dal calore. Anche gli arredi della stanza dov'è avvenuto l'incendio sono rimasti in parte bruciati.

