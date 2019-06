Festa di fine anno scolastico a Sovigliana a tema sostenibilità ambientale

La partecipazione non è soltanto un dovere civico: lo sanno bene i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Vinci, che sabato 8 Giugno, presso il plesso di Sovigliana, hanno organizzato la loro festa di fine anno scolastico. L’idea nasce da una delle proposte emerse durante il percorso partecipativo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) che si è svolto durante tutto l’anno scolastico.

Grazie ad una finanziamento regionale sulla partecipazione, l’istituto Scolastico ha potuto realizzare il percorso del CCRR, attraverso una serie di incontri sia in orario scolastico sia extrascolastico, con il supporto di Tiziana Squeri, esperta di processi partecipativi della Società Eubios e la collaborazione degli educatori del Centro Giovani di Sovigliana e Vinci, gestito dalla Cooperativa sociale Il Piccolo Principe.

Ogni classe prima ha avuto il compito di riflettere sul concetto della rappresentanza, definendone le caratteristiche per loro essenziali e eleggere i loro 4 rappresentanti che sarebbero andati a costituite il CCRR. Il Consiglio così composto si è a sua volta suddiviso in gruppi di lavoro per portare alla Giunta comunale degli adulti, le proprie proposte, riguardanti la scuola e il proprio territorio.

La festa è stata proprio una delle proposte, presentate durante l’incontro di restituzione del progetto il 9 Aprile alla presenza del sindaco Giuseppe Torchia e dell’allora Assessore alle Politiche Giovanili Claudia Heimes, che ha seguito fin dall’inizio tutto il percorso. L’idea è stata accolta con grande entusiasmo sia dagli amministratore sia dal Comitato dei Genitori entrambi partner del progetto partecipativo.

I ragazzi del cccrr e non solo e i genitori coinvolti dal Comitato hanno lavorato assiduamente per realizzare la festa, dandosi compiti e suddividendosi le diverse mansioni, supportati dall’organizzazione degli operatori del centro Giovani.

Hanno partecipato più di 300 ragazzi e ragazze ed tanti genitori che si sono diverti con giochi di gruppo e balli rispettando sempre i loro ruoli assegnati al fine di rende la festa bella, sicura e indimenticabile per tutti.

La festa è finanziata grazie al contributo di 5,00 ogni ragazzo per sostenere le diverse spese (merenda, siae, e cc..) è stata posta anche grande attenzione all’eco sostenibilità utilizzando bicchieri biodegradabili al 100% evitando plastica, un grazie all’impegno del Comitato dei genitori capeggiato dall’instancabile Morena Puricella e a tutti ragazzi!

Fonte: Istituto Comprensivo di Vinci

