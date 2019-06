La migliore schiacciatrice U18 è di Castelfranco: la premiazione a Vibo Valentia

A Castelfranco di Sotto il volley è ancora motivo di orgoglio: la 17enne Bintu Diop, figlia di genitori senegalesi ma nata nel comprensorio del cuoio, è stata premiata miglior giocatrice alle finali nazionali di volley U18 a Vibo Valentia. La giovane, tesserata alla Asd Pallavolo Castelfranco, è in prestito al Volley Roma Casal de' Pazzi, dove gioca e studia. La compagine romana si è aggiudicato il titolo nazionale. A dare la notizia di 'Bibi', così viene chiamata la giovane giocatrice, è stata la stessa società di Castelfranco e l'ex sindaco Graziano Turini: "Lo sport è stato il suo riscatto, la sua fortuna è stata aver trovato una società sportiva e dei dirigenti sensibili e capaci. Le hanno dato una opportunità senza chiedere niente in cambio. Vai Bibi, ti ho tenuta in collo appena nata. Ora sei un esempio per tutti i tuoi coetanei. Non lo dimenticare e fatti onore".

