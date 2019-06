Notte Nera San Miniato, le foto della serata di festa tra concerti e degustazioni

Le aspettative sono sempre quelle di un successo annunciato, e anche ieri è andata proprio così per la Notte Nera di San Miniato. Le navette attive dal tardo pomeriggio hanno accompagnato centinaia di visitatori nel borgo all'ombra della Rocca, con il clima ideale per le prime serate estive all'aperto. Tanti spettacoli, show cooking, street band e concerti negli angoli della città, da via IV Novembre fino a piazza del Seminario, passando per piazza Dante e corso Garibaldi, i loggiati di San Domenico e piazza del Popolo. Il concerto dei Matti delle Giuncaie proprio in piazza ha terminato le danze, con molti che si sono goduti la serata fino a tardissima notte. Di seguito alcune foto della serata, con la promessa di una nuova edizione di successo anche per il 2020.

