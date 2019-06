Stava scappando dalla polizia dopo aver rapinato una coppia di fidanzati in un parco, portando via un telefono cellulare, e per non farsi beccare si è tuffato in Arno a Pisa. Il 30enne gambiano è stato afferrato dai vigili del fuoco che erano stati allertati e si erano diretti in acqua con un gommone tender. Il cellulare era stato nascosto in un cespuglio e l'uomo si è calato giù dalle spallette del lungarno per finire in acqua. Dopo il recupero è finito in manette.

