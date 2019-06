Si tuffa in mare e si frattura le vertebre cervicali, codice rosso per un 26enne

È stato soccorso un 26enne torinese dopo un tuffo in mare davanti a degli stabilimenti balneari a Viareggio. Il giovane, che si pensava avesse avuto un malore, ha riportato in realtà la frattura delle vertebre cervicali, come emerso da una tac effettuata nell'ospedale Versilia di Camaiore. I bagnini che l'hanno riportato a riva hanno subito notato l'arresto cardiaco, e sono subito cominciate le operazioni di rianimazione con il defibrillatore. Poi è seguito il trasferimento all'ospedale versiliese in codice rosso e poi in elisoccorso all'ospedale di Livorno. Allertata anche la Capitaneria di porto, come da protocollo.

