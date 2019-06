Spacca a pugni vetro del pronto soccorso e aggredisce medici e infermieri: arrestato

Questa mattina un 19enne peruviano in stato di ebbrezza è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito prima gli infermieri e il personale di sorveglianza dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, poi per aver sfondato il vetro di una porta e infine per aver opposto resistenza anche ai carabinieri. Il giovane ha dato in escandescenza già in barella dopo il trasporto dall'ambulanza, tentando di colpire medici e infermieri con calci e pugni. Quando ha tentato di allontanarsi dal pronto soccorso ha spaccato a pugni una porta a vetri ed è entrato in ospedale, con una guardia giurata che lo inseguiva. Due pattuglie del Norm dei carabinieri hanno individuato l'uomo, il quale si è scagliato anche contro di loro. L'arresto è avvenuto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio. Il giovane è un volto noto alle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuno dei presenti ha riportato lesioni. Nella mattinata di domani sarà giudicato con un processo per direttissima.

